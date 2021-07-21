قطر ترصد 100 مليون دولار لدعم الأمن الغذائي في اليمن

وجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأربعاء بتخصيص مئة مليون دولار أمريكي دعما لجهود برنامج الأغذية العالمي في اليمن.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية قنا" بأن "الشيخ تميم وجه بتخصيص مئة مليون دولار أمريكي دعما لجهود برنامج الأغذية العالمي في اليمن، التابع لمنظمة الأمم المتحدة من أجل دعم الأمن الغذائي ودرء المجاعة في اليمن، ومساعدة برامج الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية العاجلة للتخفيف من تفاقم المأساة الإنسانية هناك".

المصدر: "قنا"