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المحجوب: وفد من "الجيش الوطني الليبي" يتوجه إلى موسكو

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المحجوب: وفد من
Reuters Esam Omran Al-Fetori
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أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي التابعة للقيادة العامة في "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، أن وفدا من الجيش سيقوم بزيارة إلى روسيا.

وكتب اللواء خالد المحجوب عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" اليوم الأربعاء، أن حفتر أرسل وفدا عسكريا إلى روسيا برئاسة مدير مكتبه عضو اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" الفريق خيري التميمي.

ولم يذكر المحجوب أي تفاصيل أخرى بشأن الزيارة المرتقبة.

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وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ضرورة إشراك قيادة "الجيش الوطني الليبي" وكل القوى المعنية الأخرى في عملية تسوية الأزمة الليبية.

المصدر: RT

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