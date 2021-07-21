 
مباشر

السعودية تحظر دخول المنشآت العامة والخاصة لغير المحصنين ضد كورونا

أخبار العالم العربي

السعودية تحظر دخول المنشآت العامة والخاصة لغير المحصنين ضد كورونا
Reuters
السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qvli

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية أنه ابتداء من 1 أغسطس عام 2021 لن يسمح بدخول المنشآت الخاصة والعامة لغير المحصنين.

إقرأ المزيد
السعودية.. ارتفاع ملحوظ بإصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة
السعودية.. ارتفاع ملحوظ بإصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

وأضافت أن المحصنين هم من تلقوا لقاح كورونا أو المتعافين منه وذلك مع الامتثال بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

وأكدت الوزارة أن شرط التحصين سيكون إلزاميا لدخول المراكز التجارية والمولات ومحلات تجارة الجملة والتجزئة وأسواق النفع العام والمطاعم والمقاهي ومحلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية.

المصدر: عكاظ

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا