 
مباشر

السعودية.. الديوان الملكي ينعى الأميرة نوف بنت خالد آل سعود

أخبار العالم العربي

السعودية.. الديوان الملكي ينعى الأميرة نوف بنت خالد آل سعود
AFP FAYEZ NURELDINE
علم السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qvje

نعى الديوان الملكي السعودي الأميرة نوف بنت خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود.

وأعلن الديوان الملكي في بيان له أن "الأميرة نوف سيصلى عليها يوم الأربعاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".

المصدر: "واس"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا