السعودية.. الديوان الملكي ينعى الأميرة نوف بنت خالد آل سعود

نعى الديوان الملكي السعودي الأميرة نوف بنت خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود.

وأعلن الديوان الملكي في بيان له أن "الأميرة نوف سيصلى عليها يوم الأربعاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".

#الديوان_الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها - إن شاء الله - يوم غد الأربعاء الموافق 11 / 12 / 1442هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.#واسpic.twitter.com/QNcCev2duO — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 20, 2021

المصدر: "واس"