وسائل إعلام: الحوثيون يسيطرون على أجزاء واسعة من مديرية ناطع بمحافظة البيضاء

أفادت وسائل إعلام يمنية بأن جماعة "أنصار الله" الحوثية تمكنت من السيطرة على أجزاء واسعة من مديرية ناطع بمحافظة البيضاء، جنوب غربي اليمن.

وأفادت المصادر الإعلامية اليمنية بأن "الجماعة سيطرت على أجزاء واسعة من مديرية ناطع بمحافظة البيضاء، وباتت على مشارف منطقة بيحان التابعة لمحافظة شبوة جنوب اليمن".

وهنأ رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة مهدي المشاط القوات الحوثية على الانتصارات المتلاحقة.

وقال إن "الانتصارات والملاحم البطولية التي يسطرونها في سبيل الدفاع عن الوطن والتصدي للعدوان وأدواته، محل فخر واعتزاز القيادة والشعب اليمني".

المصدر: RT