وزيرة الخزانة الأمريكية لملك الأردن: ينبغي الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية

ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الوزيرة جانيت يلين حثت العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، لتعزيز نمو مستدام وخلق فرص عمل جديدة في بلاده.

وقالت الوزارة إنه خلال اجتماع مع الملك عبد الله في واشنطن، أشارت يلين إلى التحديات التي يواجهها الأردن، والتي تفاقمها جائحة كوفيد-19.

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وشددت على الشراكة الواسعة بين الولايات المتحدة والأردن، بما في ذلك جهود مكافحة تمويل الإرهاب في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد لدى استقباله العاهل الأردني أن بلاده ستواصل تعزيز التعاون مع عمان.

وأعرب عبد الله الثاني عن سعادته بلقاء بايدن خلال زيارته إلى واشنطن، والتي يرافقه فيها ولي عهده الأمير الحسين.

تجدر الإشارة إلى أن الملك عبد الله الثان، كان أول زعيم عربي يزور البيت الأبيض منذ أن تولى بايدن منصبه.

Today, @SecYellen met with His Majesty King Abdullah II of Jordan, & underscored the broad partnership between the United States and Jordan, encouraging reforms that will help boost sustainable growth and job creation.https://t.co/UJTuXHx7Fkpic.twitter.com/aFfDQNBD4Y — Treasury Department (@USTreasury) July 20, 2021

المصدر: وكالات