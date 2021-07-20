الجيش الأمريكي: وصول مقاتلات "أف – 16" إلى قاعدة الأمير سلطان في السعودية

أعلنت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، الثلاثاء، أن مقاتلات من طراز "أف – 16" وصلت إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية.

وأوضحت أن "نشر هذه المقاتلات يأتي كجزء من توظيف القوة الديناميكية، لتعزيز قدرة القيادة المركزية الأمريكية على ردع العدوان وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة مسؤولية القيادة المركزية".

الأسبوع الماضي | وصلت إلى قاعدة الأمير سلطان في المملكة العربية #السعودية 🇸🇦مقاتلات من طراز "إف-16"، تابعة للجناح الـ 113 للحرس الوطني الجوي-وما يعرف بـ (حراس العاصمة) واشنطن🇺🇸. ومن مهام هذه المقاتلات تعزيز القدرات الدفاعية للقاعدة الجوية، ودعم عمليات القيادة المركزية الأميركية pic.twitter.com/gyryZJ10lj — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) July 20, 2021



وأشارت أن "المقاتلات تابعة للجناح الـ113 للحرس الوطني الجوي، أو ما يعرف بـ(حراس العاصمة) واشنطن، ومن مهام هذه المقاتلات تعزيز القدرات الدفاعية للقاعدة الجوية".

وسبق للقيادة المركزية الأمريكية أن أعلنت، الأسبوع الماضي، عن وصول طائرات مقاتلة من طراز "F-18 هورنيت"، وكذلك قاذفات B1B الاستراتيجية، والتي تحتاج لمدرج مخصص للإقلاع والهبوط.

ونشرت القيادة المركزية الأمريكية مقطع فيديو حول قدرات قاعدة الأمير سلطان في العام 2019، حيث نشرت تغريدة على "تويتر"، تظهر قاذفات B1B الاستراتيجية وهي تهبط في القاعدة السعودية.

LONG DISTANCE DELIVERY | B-1B Lancers land @ Prince Sultan AB Saudia Arabia after flying directly from Ellsworth AFB SD. The B-1B is a long-range strategic bomber able to strike any adversary at any location on the globe. This demonstrates PSAB’s ability to conduct combat ops. pic.twitter.com/7EbU7Rk02M — US AFCENT (@USAFCENT) October 25, 2019



المصدر: وكالات