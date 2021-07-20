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بايدن متوجها إلى ولي العهد الأردني: كنت أتفسح مع والدك!

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بايدن متوجها إلى ولي العهد الأردني: كنت أتفسح مع والدك!
twitter.com/KingAbdullahII
الملك الأردني وولي عهده خلال لقاء بايدن
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في موقف لافت، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال استقباله الملك الأردني عبدالله الثاني، وولي عهده الحسين بن عبدالله في البيت الأبيض إنه "كان يتفسح في الماضي مع الملك عبدالله".

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وبحسب موقع البيت الأبيض، فقد قال بايدن أمس الاثنين، بينما كان الاثنان يجلسان في المكتب البيضاوي قبل اجتماعهما الثنائي: "لقد كنا نتسكع معا لفترة طويلة". "من الجيد عودته (الملك عبدالله) إلى البيت الأبيض".

وأضاف بايدن: "أريد أن أرحب بعودة صديق طيب ومخلص وكريم إلى البيت الأبيض.. التقيت به عندما كان في وضع ابنه، عندما كان والده على قيد الحياة وكنت سيناتورا شابا. ومن الجيد عودته إلى البيت الأبيض".

بايدن متوجها إلى ولي العهد الأردني: كنت أتفسح مع والدك!
عمون

ويعد الملك عبدالله، أول زعيم عربي يزور البيت الأبيض منذ أن تولى بايدن منصبه.

ووصفت "نيويورك تايمز"هذه الزيارة، بأنها إشارة إلى أن الولايات المتحدة تريد رفع الأردن مرة أخرى إلى دورها التقليدي كصانع سلام إقليمي.

المصدر: موقع البيت الأبيض

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