"سانا": الدفاعات الجوية السورية تسقط معظم صواريخ العدوان الإسرائيلي التي استهدفت السفيرة
Reuters
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أفادت وكالة "سانا" بأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت منطقة السفيرة في جنوب شرق حلب.
وقال مصدر عسكري للوكالة إنه في "حوالي الساعة 23:37 من مساء الاثنين، قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي باتجاه جنوب شرق حلب مستهدفا بعض النقاط في منطقة السفيرة، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".
وأضاف أنه "يتم حاليا تدقيق نتائج العدوان".
المصدر: "سانا"