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"سانا": الدفاعات الجوية السورية تسقط معظم صواريخ العدوان الإسرائيلي التي استهدفت السفيرة

أخبار العالم العربي

Reuters
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية (أرشيف)
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أفادت وكالة "سانا" بأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت منطقة السفيرة في جنوب شرق حلب.

وقال مصدر عسكري للوكالة إنه في "حوالي الساعة 23:37 من مساء الاثنين، قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي باتجاه جنوب شرق حلب مستهدفا بعض النقاط في منطقة السفيرة، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

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وأضاف أنه "يتم حاليا تدقيق نتائج العدوان".

المصدر: "سانا"

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