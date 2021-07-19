المغرب وهنغاريا ينفيان استخدام برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس

نددت الرباط بما وصفتها "الادعاءات الزائفة" حول استخدام أجهزتها الأمنية برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس على هواتف الصحفيين، معربة عن استعدادها لتقديم أدلة "واقعية علمية".

وأعلنت الحكومة المغربية أنها "ترفض هذه الادعاءات الزائفة، وتندد بها جملة وتفصيلا"، مؤكدة أنه "لم يسبق لها أن اقتنت برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة الاتصال، ولا للسلطات العمومية أن قامت بأعمال من هذا القبيل".

بدورها، نفت الحكومة الهنغارية استخدام استخباراتها برنامج "بيغاسوس" للتجسس وأي تعاون لها على هذا الصعيد مع إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو: "المدير العام للاستخبارات أبلغني بأنه لم يحصل أي تعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية" على هذا الصعيد.

وورد في تحقيق نشرته وسائل إعلام عدة بينها صحف "لوموند" و"ذي غارديان" و"واشنطن بوست"، أن "جهازا أمنيا مغربيا استخدم برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة (إن إس أو) الإسرائيلية للتجسس على نحو 30 شخصا، هم صحفيون ومسؤولون في مؤسسات إعلامية فرنسية".

ويسمح البرنامج في حال نجح في اختراق الهاتف الذكي، بالوصول إلى الرسائل والصور وجهات الاتصال وحتى الاستماع إلى اتصالات صاحبه.

المصدر: "أ ف ب"