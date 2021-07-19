فيديو.. إسرائيل تقصف حلب شمالي سوريا!

أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية مساء الاثنين بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان جوي إسرائيلي في أجواء مدينة السفيرة بريف حلب الجنوبي.

ولم توضح الوكالة مزيدا من التفاصيل حول المناطق المستهدفة أو طبيعة الخسائر.

ونشرت الوكالة الرسمية ونشطاء مقاطع فيديو وصورا وثقت لحظة تصدي الدفاعات الجوية السورية للعدوان الإسرائيلي.

من تصدي الدفاعات الجوية لعدوان اسرائيلي على منطقة السفيرة جنوب حلب pic.twitter.com/WuKRN7oSRU — عمر رحمون (@Rahmon83) July 19, 2021

بالفيديو.. لحظة تصدي دفاعاتنا الجوية لهدف معاد خلال العدوان إسرائيلي على منطقة السفيرة بريف حلب الجنوبي 🇸🇾✌ pic.twitter.com/dwqIGwEzGd — Али_Сирия 🇸🇾⚔️ (@Tiger_forces_) July 19, 2021

المصدر: RT