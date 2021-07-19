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فيديو.. إسرائيل تقصف حلب شمالي سوريا!

أخبار العالم العربي

فيديو.. إسرائيل تقصف حلب شمالي سوريا!
RT
إسرائيل تقصف حلب شمالي سوريا
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أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية مساء الاثنين بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان جوي إسرائيلي في أجواء مدينة السفيرة بريف حلب الجنوبي.

ولم توضح الوكالة مزيدا من التفاصيل حول المناطق المستهدفة أو طبيعة الخسائر.

ونشرت الوكالة الرسمية ونشطاء مقاطع فيديو وصورا وثقت لحظة تصدي الدفاعات الجوية السورية للعدوان الإسرائيلي.

المصدر: RT

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