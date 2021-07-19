النيابة السعودية: السجن عامين وغرامة 200 ألف ريال لمخالفي تعليمات العزل

حذرت النيابة العامة في السعودية، من خرق أحكام العزل والحجر الصحي الصادرة من الجهات المختصة لمصابي كورونا أو المخالطين لهم.

وأوضحت، أن "كل من انتهك تعليمات العزل أو الحجر الصحي المقررة لمكافحة جائحة كورونا دون الإخلال بأي عقوبات أخرى مقررة شرعا سوف يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى 200 ألف ريال".

وتابعت: "ستضاعف العقوبة في حال تكرارها".

وأشارت: "سيتم إبعاد المقيم المدان عن المملكة ومنعه نهائيا من الدخول إليها بعد تنفيذ العقوبة المقررة بحقه".

المصدر: "عكاظ"