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بقوة 4.9 درجة.. هزة أرضية تضرب شرق سوريا شعرت بها عدة مناطق في دول مجاورة (صور)

أخبار العالم العربي

بقوة 4.9 درجة.. هزة أرضية تضرب شرق سوريا شعرت بها عدة مناطق في دول مجاورة (صور)
Reuters
بقوة 4.9.. هزة أرضية تضرب شرق سوريا وشعر بها عدد من المناطق في دول مجاورة
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أفاد موقع "طقس العرب" بأن هزة أرضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر ضربت فجر يوم الاثنين غرب دير الزور شرقي سورياعلى عمق 10 كم.

وأضاف الموقع المتخصص في رصد العوامل الطبيعية وحالة الطقس في العالم العربي، أن الهزة شعرت بها عدد من المناطق من سوريا وغرب العراق وأجزاء من شرق الأردن.

بقوة 4.9 درجة.. هزة أرضية تضرب شرق سوريا شعرت بها عدة مناطق في دول مجاورة (صور)
https://www.emsc-csem.org/
بقوة 4.9 درجة.. هزة أرضية تضرب شرق سوريا شعرت بها عدة مناطق في دول مجاورة (صور)
https://www.emsc-csem.org
بقوة 4.9 درجة.. هزة أرضية تضرب شرق سوريا شعرت بها عدة مناطق في دول مجاورة (صور)
https://www.emsc-csem.org

المصدر: موقع "طقس العرب"

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