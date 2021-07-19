بقوة 4.9 درجة.. هزة أرضية تضرب شرق سوريا شعرت بها عدة مناطق في دول مجاورة (صور)
Reuters
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أفاد موقع "طقس العرب" بأن هزة أرضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر ضربت فجر يوم الاثنين غرب دير الزور شرقي سورياعلى عمق 10 كم.
وأضاف الموقع المتخصص في رصد العوامل الطبيعية وحالة الطقس في العالم العربي، أن الهزة شعرت بها عدد من المناطق من سوريا وغرب العراق وأجزاء من شرق الأردن.
#Earthquake (#زلزال) M4.9 strikes 45 km W of Dayr az Zawr (#Syria) 27 min ago. More info: https://t.co/gX2UVUjHuY— AllQuakes - EMSC (@EMSC) July 18, 2021
المصدر: موقع "طقس العرب"