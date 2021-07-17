صحفيان سعوديان: تعطيل أبو ظبي اتفاق الرياض يضع علاقات البلدين "تحت الاختبار"

اعتبر صحفيان سعوديان أن تعطيل الإمارات تنفيذ اتفاق الرياض حول اليمن، يضع العلاقات بين الرياض وأبو ظبي "تحت الاختبار".

وأشار الكاتب السياسي السعودي سليمان العقيلي في تغريدة على "تويتر" إلى أنه "إذا لم تساعد الإمارات في تنفيذ اتفاق الرياض حول اليمن، وظلت على موقفها بتعطيله، فأعتقد أن العلاقات بين البلدين ستظل تحت الاختبار".

اذا لم تساعد ابوظبي في تنفيذ #اتفاق_الرياض المتعلق بازمة جنوب #اليمن وظلت على حالها في تعطيله، فاعتقد ان العلاقات #السعودية الاماراتية ستظل تحت الاختبار ! — سليمان العقيلي (@aloqeliy) July 17, 2021



من جهته، كتب مساعد رئيس التحرير في صحيفة "عكاظ" عبد الله آل هتيلة على تويتر": "المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة التي ليس لها أطماع في اليمن".

وأضاف: "مطمع السعودية الوحيد هو أمن واستقرار اليمن بحكم الجوار ووشائج القربى بين الشعبين والمصالح المشتركة بين البلدين".

وتابع: "المملكة حكومة وشعبا لن تسمح لكائن من كان أن يعبث بأمن اليمن للإضرار بأمنها، فإن طال صبرها فله حدود"، على حد تعبيره.

لمن في قلوبهم مرض.. #المملكة هي الدولة الوحيدة التي ليس لها أطماع في #اليمن.. مطمعها الوحيد أمن واستقرار اليمن بحكم الجوار ووشائج القربى بين الشعبين والمصالح المشتركة بين البلدين.

المملكة حكومة وشعباً لن تسمح لكائن من كان أن يعبث بأمن اليمن للإضرار بأمنها، فإن طال #صبرها فله حدود — عبدالله آل هتيلة (@ahatayla2020) July 15, 2021

المصدر: وكالات