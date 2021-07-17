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صحفيان سعوديان: تعطيل أبو ظبي اتفاق الرياض يضع علاقات البلدين "تحت الاختبار"

أخبار العالم العربي

صحفيان سعوديان: تعطيل أبو ظبي اتفاق الرياض يضع علاقات البلدين
Reuters Mohamed al-Sayaghi
الأزمة اليمنية - أرشيف
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اعتبر صحفيان سعوديان أن تعطيل الإمارات تنفيذ اتفاق الرياض حول اليمن، يضع العلاقات بين الرياض وأبو ظبي "تحت الاختبار".

وأشار الكاتب السياسي السعودي سليمان العقيلي في تغريدة على "تويتر" إلى أنه "إذا لم تساعد الإمارات في تنفيذ اتفاق الرياض حول اليمن، وظلت على موقفها بتعطيله، فأعتقد أن العلاقات بين البلدين ستظل تحت الاختبار".


من جهته، كتب مساعد رئيس التحرير في صحيفة "عكاظ" عبد الله آل هتيلة على تويتر": "المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة التي ليس لها أطماع في اليمن".

وأضاف: "مطمع السعودية الوحيد هو أمن واستقرار اليمن بحكم الجوار ووشائج القربى بين الشعبين والمصالح المشتركة بين البلدين".

وتابع: "المملكة حكومة وشعبا لن تسمح لكائن من كان أن يعبث بأمن اليمن للإضرار بأمنها، فإن طال صبرها فله حدود"، على حد تعبيره.

المصدر: وكالات

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