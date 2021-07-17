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مصادر مصرية تنفي وفاة المشير طنطاوي

أخبار العالم العربي

مصادر مصرية تنفي وفاة المشير طنطاوي
Globallookpress
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نفت عدة مصادر مصرية موثوق بها وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إبان أحداث يناير.


وغرد النائب مصطفى بكري على "تويتر" قائلا: "‏ليس صحيحا الشائعات التي تنشر عن سيادة المشير طنطاوي، ربنا يعافيه ويديله الصحة، ويعطيه بقدر عطائه لهذا الوطن، الحالة مستقرة والحمد لله".

وسبق لبكري أن نشر تغريدة أخرى تحدث فيها عما فعله طنطاوي حتى اليوم الأخير.

من جانبه قال ضابط المخابرات الحربية السابق وعضو مجلس النواب المصري اللواء تامر الشهاوي: "‏ليس صحيحا الشائعات التي تنشر عن سيادة المشير طنطاوي، ربنا يعافيه ويديله الصحه، ويعطيه بقدر عطائه لهذا الوطن، الحالة مستقرة والحمد لله".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT

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