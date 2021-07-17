مصادر مصرية تنفي وفاة المشير طنطاوي

نفت عدة مصادر مصرية موثوق بها وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إبان أحداث يناير.



وغرد النائب مصطفى بكري على "تويتر" قائلا: "‏ليس صحيحا الشائعات التي تنشر عن سيادة المشير طنطاوي، ربنا يعافيه ويديله الصحة، ويعطيه بقدر عطائه لهذا الوطن، الحالة مستقرة والحمد لله".

ليس صحيحا الشائعات التي تنشر عن سيادة المشير طنطاوي ، ربنا يعافيه ويديله الصحه ، ويعطيه بقدر عطاءه لهذا الوطن ، الحاله مستقره والحمد لله — مصطفى بكري (@BakryMP) July 17, 2021

وسبق لبكري أن نشر تغريدة أخرى تحدث فيها عما فعله طنطاوي حتى اليوم الأخير.

تمضي الأيام والذكريات ، وسيبقي إسم المشير طنطاوي خالدا في ذاكرة المصريين ، لقد قدم الكثير للوطن ، كان نموذجا للتضحية والعطاء ، ظل مخلصا لرسالته حتي اليوم الأخير ، التاريخ قطعا لن ينسي ، حكايات كثيره يجب ان تحكي عن بطل المزرعه الصينيه وبطل الحفاظ علي مصر بكيانها الوطني — مصطفى بكري (@BakryMP) July 17, 2021

من جانبه قال ضابط المخابرات الحربية السابق وعضو مجلس النواب المصري اللواء تامر الشهاوي: "‏ليس صحيحا الشائعات التي تنشر عن سيادة المشير طنطاوي، ربنا يعافيه ويديله الصحه، ويعطيه بقدر عطائه لهذا الوطن، الحالة مستقرة والحمد لله".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT