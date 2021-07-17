خبير مصري: السودان قد يعاني من نقص المياه الأسبوع المقبل

توقع أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي معاناة السودان من نقص المياه بعض الشيء خلال الأسبوع المقبل، بسبب الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي.

وقال إن "الأمطار تسقط غزيرة على إثيوبيا خلال الأسبوع الجاري، وأنه أمر طبيعي في مثل هذا الوقت من العام".

وأرجع شراقي انخفاض وارد المياه من النيل الأزرق إلى تمرير إثيوبيا المياه من الفتحتين الموجودتين بسد النهضة، قائلا: "الفتحتان تمرران نحو 50 مليار متر مكعب من المياه فقط".

وأشار إلى أن "سد النهضة يحجز 150 مليون متر مكعب مياه ويمرر 50 مليونا، وهو ما أدى إلى انخفاض وارد المياه من النيل الأزرق"، لافتا إلى أن "البحيرة ستمتلئ حتى تصل إلى مستوى الخرسانة التي رفعتها إثيوبيا، بعد أسبوع".

ولفت إلى أن "الفيضان سيمر من فوق السد بعد امتلاء البحيرة ويعود إلى مستواه الطبيعي بالنسبة للسودان"، متوقعا أن "تكون الأمطار خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين في حدود المتوسط".

القاهرة ناصر حاتم

المصدر: RT