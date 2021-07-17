"سانا": اندلاع حريق ضخم جنوب دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية باندلاع حريق اليوم السبت قرب منطقة الصناعة جنوب العاصمة دمشق، مضيفة أن فرق الإطفاء تعمل على إخماده.

وحسب الوكالة، فإن "الحريق ناجم عن اشتعال نيران في خزان مازوت بكراج في منطقة الصناعة".

ولم ترد معلومات على الفور عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار جراء الحريق.

نشوب حريق ضخم في محيط منطقة #الصناعة جنوب #دمشق ويعمل فوج الاطفاء على اخماد الحريق . pic.twitter.com/Zbsm7c2Hvw — خالد اسكيف (@khalediskef) July 17, 2021

المصدر: "سانا"