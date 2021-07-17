وزير خارجية ليتوانيا يوجه تحذيرا إلى المهاجرين من العراق وتركيا

وجه وزير خارجية ليتوانيا غابريليوس لاندسبيرغيس تحذيرا إلى المهاجرين من العراق وتركيا الذين يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي عبر أراضي بلاده قادمين من بيلاروس.

وأقر لاندسبيرغيس للصحفيين اليوم السبت، حسب موقع Delfi الليتواني، بعجزه عن تحديد الموعد المتوقع لخفض كثافة تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى بلده، مشددا على الأهمية القصوى لإبلاغ من يفكر في تنفيذ هذه الرحلة بأن تكاليفها ستتجاوز بشكل ملموس مكاسبها.

وأشار الوزير إلى أنه ركز على هذا الموضوع خلال زيارته إلى تركيا والعراق في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لافتا إلى أن أحد أهم أهداف هذه الزيارة كان يكمن في مناقشة الدور المهم الذي من شأن وسائل الإعلام أداؤه في هذه المسألة.

وقال: "رسالتي الأهم في تركيا والعراق كانت تكمن في أنكم (المهاجرون) تدفعون كثيرا من المال".

وذكر لاندسبيرغيس أنه يتعين على المهاجرين أن يعلموا أنهم "سيصرفون مبالغ هائلة مقابل إقامة في خيمة لعدة أشهر كي يعودوا في نهاية المطاف إلى بلدهم الذي وصلوا منه".

وخاطب الوزير المهاجرين بالقول: "تمثل 15 ألف يورو مبلغا كبيرا، حتى في ليتوانيا، وأنتم تدفعون هذا المبلغ الهائل مقابل رحلتكم إلى الاتحاد الأوروبي، وتصلون الاتحاد الأوروبي وتقيمون في مخيم وسط دراجة حرارة تصل 35 درجة فوق الصفر. إنكم سوف تقعون هناك لأن ليتوانيا تعهدت بمنعكم من المرور، وليس بإمكاننا السماح لكم بالمرور، وإذا أوجدتم طريقة للتسلل إلى بولندا فإنها سوف تعيدكم إلينا".

واحتجزت السلطات الليتوانية أكثر من ألفي مهاجر غير شرعي عند الحدود مع بيلاروس منذ بداية العام الجاري.

وتتهم الحكومة الليتوانية السلطات البيلاروسية بإغراق أراضيها بالمهاجرين بشكل ممنهج، على خلفية تصعيد التوترات بين البلدين.

المصدر: Delfi