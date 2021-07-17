لبنان.. مصطفى أديب ينفي ما نسب إليه برفض إعادة تكليفه تشكيل الحكومة

نفى السفير مصطفى أديب، اليوم السبت، الكلام المنسوب إليه، بشأن رفضه قبول إعادة تسميته كرئيس حكومة مكلف لتشكيل الحكومة في لبنان.

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وأكد أديب، أن حسابا مزيفا في موقع "تويتر" ينتحل اسمه وصفته، كتب كلاما منسوبا إليه، وهو عار تماما من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة.

أؤكد ان هناك حساباً مزيفاً على موقع تويتر ينتحل إسمي وصفتي، كتب كلاماً منسوباً لي، وهو عار تماماً عن الصحة وأن هناك حساباً شخصياً واحداً لي وهو معروف عند الجميع، وما دون ذلك لا علاقة له بي ولست مسؤولاً عما يكتب فيه. pic.twitter.com/zB4WfYsBpz — Mustapha Adib (@MustaphaAdib72) July 16, 2021

وكان حساب على "تويتر" منسوب للسفير أديب، قد كتب أمس: "تواصل معي فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون، وسألني ما إذا كنت أقبل بإعادة تسميتي كرئيس حكومة مكلف، ولكنني اعتذرت عن القبول لنفس الأسباب التي اعتذرت بسببها عن التأليف"، وفق صحيفة "النهار" اللبنانية.

وكان أديب (49 عاما)، وهو أكاديمي ودبلوماسي لبناني، كُلف بتشكيل الحكومة، بعد استقالة رئيس الحكومة حسان دياب إثر إنفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس، بين 31 أغسطس 2020، و26 سبتمبر2020، لكنه اعتذر عن متابعة تشكيل الحكومة.

المصدر: RT + النهار