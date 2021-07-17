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لبنان.. مصطفى أديب ينفي ما نسب إليه برفض إعادة تكليفه تشكيل الحكومة

أخبار العالم العربي

لبنان.. مصطفى أديب ينفي ما نسب إليه برفض إعادة تكليفه تشكيل الحكومة
Reuters MOHAMED AZAKIR
السفير مصطفى أديب، 26 سبتمبر 2020
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نفى السفير مصطفى أديب، اليوم السبت، الكلام المنسوب إليه، بشأن رفضه قبول إعادة تسميته كرئيس حكومة مكلف لتشكيل الحكومة في لبنان.

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وأكد أديب، أن حسابا مزيفا في موقع "تويتر" ينتحل اسمه وصفته، كتب كلاما منسوبا إليه، وهو عار تماما من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة. 

وكان حساب على "تويتر" منسوب للسفير أديب، قد كتب أمس: "تواصل معي فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون، وسألني ما إذا كنت أقبل بإعادة تسميتي كرئيس حكومة مكلف، ولكنني اعتذرت عن القبول لنفس الأسباب التي اعتذرت بسببها عن التأليف"، وفق صحيفة "النهار" اللبنانية.

وكان أديب (49 عاما)، وهو أكاديمي ودبلوماسي لبناني، كُلف بتشكيل الحكومة، بعد استقالة رئيس الحكومة حسان دياب إثر إنفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس، بين 31 أغسطس 2020، و26 سبتمبر2020، لكنه اعتذر عن متابعة تشكيل الحكومة.

 

المصدر: RT + النهار

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