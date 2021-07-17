خطاب القسم.. الرئيس بشار الأسد يحدد توجهات سوريا للسنوات السبع القادمة
يلقي الرئيس السوري بشار الأسد أمام مجلس الشعب السوري خطاب القسم ليحدد فيه توجهات البلاد خلال السنوات السبع القادمة.
واستبقت وسائل إعلام محلية الخطاب لتصفه بأنه سيكون "استراتيجيا يرسم ملامح السياسة السورية داخليا وخارجيا، مشيرة إلى أن الرئيس السوري "سيستكمل تبيان ورسم العمل وفق خطة ممنهجة بدأها منذ سنوات تشمل الجانب السياسي والجانب العسكري الميداني والإصلاح ومحاربة الفساد ومواجهة الظروف المعيشية وإنعاش الصناعة واستعادة القدرة الزراعية وتمكين الاستثمارات".
ويضم الحضور أيضا قامات علمية وثقافية وفنية، ووجوه إعلامية مجتهدة وأبطال رفعوا اسم #سورية عالياً في المحافل الرياضية الدولية، وأصحاب الأيادي البيضاء ممّن عملوا وأجزلوا العطاء في المجالين الصحي والإنساني، وأمل سورية من الشباب السوري المبدع والمتميز. pic.twitter.com/XUZNsWD6qr— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) July 17, 2021
يتبع..