خطاب القسم.. الرئيس بشار الأسد يحدد توجهات سوريا للسنوات السبع القادمة

ويضم الحضور أيضا قامات علمية وثقافية وفنية، ووجوه إعلامية مجتهدة وأبطال رفعوا اسم #سورية عالياً في المحافل الرياضية الدولية، وأصحاب الأيادي البيضاء ممّن عملوا وأجزلوا العطاء في المجالين الصحي والإنساني، وأمل سورية من الشباب السوري المبدع والمتميز. pic.twitter.com/XUZNsWD6qr