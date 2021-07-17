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الأسد: أكرر دعوتي لمن غرر به وراهن على سقوط سوريا إلى العودة لحضن الوطن

خطاب القسم.. الرئيس بشار الأسد يحدد توجهات سوريا للسنوات السبع القادمة

أخبار العالم العربي

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يلقي الرئيس السوري بشار الأسد أمام مجلس الشعب السوري خطاب القسم ليحدد فيه توجهات البلاد خلال السنوات السبع القادمة.

واستبقت وسائل إعلام محلية الخطاب لتصفه بأنه سيكون "استراتيجيا يرسم ملامح السياسة السورية داخليا وخارجيا، مشيرة إلى أن الرئيس السوري "سيستكمل تبيان ورسم العمل وفق خطة ممنهجة بدأها منذ سنوات تشمل الجانب السياسي والجانب العسكري الميداني والإصلاح ومحاربة الفساد ومواجهة الظروف المعيشية وإنعاش الصناعة واستعادة القدرة الزراعية وتمكين الاستثمارات".

يتبع..

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خطاب القسم.. الرئيس بشار الأسد يحدد توجهات سوريا للسنوات السبع القادمة