عودة المذيع التونسي توفيق مجيد إلى قناة "فرانس 24" بعد تبرئته من التنمر

برأت قناة "فرنسا 24" كلا من الإعلامي والمذيع التونسي توفيق مجيد، ومدير القناة العربية نبيل الشوباشي بعد أن اتهم توفيق مجيد بالتنمر، فيما اتهم الشوباني بالتحرش الجنسي.

ونشرت إدارة القناة بيانا طالبت المعنيين بالعودة في أقرب الآجال إلى العمل، عقب تحقيق داخلي للقناة بموجب قانون حول ظروف العمل داخل المؤسسة.

وقدم المذيع توفيق مجيد أمس الخميس برنامجا خاصا من الموقع الأثري في قرطاج تونس، وهو برنامج تجريبي بالشراكة مع اليونسكو حول الاهتمام بالمواقع الأثرية، والبرنامج تحت عنوان "تراث مشترك"، وهو فكرة الإعلامي نفسه.

وتتغير شبكة البرامج في القناة خلال الفترة الصيفية ويتوقف برنامج "نقاش"، الذي يديره توفيق مجيد منذ 15 عاما، ليقدم نشرات على المباشر يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

المصدر: "القدس العربي"