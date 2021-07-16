 
مباشر

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري المصري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

أخبار العالم العربي

الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري المصري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة
Sputnik
سد النهضة الإثيوبي - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/quhj

أكد مستشار وزير الري المصري السابق ضياء الدين القوصي أن مصر تواجه تعنتا كبيرا من الجانب الإثيوبي، الذي يرفض كل الحلول المطروحة لفض أزمة سد النهضة.

وقال، إن "المرحلة القادمة ستشهد خشونة في التعامل من مصر تجاه هذا الملف الهام".

وأضاف: "الجانب الإثيوبي ظن أنه فاز في إحدى الجولات، لكن الأمر لم ينته بعد فلم تكن مصر تريد الحصول على قرار من مجلس الأمن"، مشيرا إلى أن "إثيوبيا كشفت عن نواياها أمام العالم ومماطلتها في الحل يؤكد ذلك".

وتابع: "رفض إثيوبيا التوقيع على أي اتفاقية والملء الثاني للسد وضعها في موقف حرج أمام المجتمع الدولي"، مشيرا إلى أن "نقل المفاوضات إلى الاتحاد الإفريقي أمر جيد"، مؤكدا على "ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف".

القاهرة ناصر حاتم

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا