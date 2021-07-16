الخطوات القادمة لن تكون ناعمة.. مستشار وزير الري المصري السابق يكشف تطورات أزمة سد النهضة

أكد مستشار وزير الري المصري السابق ضياء الدين القوصي أن مصر تواجه تعنتا كبيرا من الجانب الإثيوبي، الذي يرفض كل الحلول المطروحة لفض أزمة سد النهضة.

وقال، إن "المرحلة القادمة ستشهد خشونة في التعامل من مصر تجاه هذا الملف الهام".

وأضاف: "الجانب الإثيوبي ظن أنه فاز في إحدى الجولات، لكن الأمر لم ينته بعد فلم تكن مصر تريد الحصول على قرار من مجلس الأمن"، مشيرا إلى أن "إثيوبيا كشفت عن نواياها أمام العالم ومماطلتها في الحل يؤكد ذلك".

وتابع: "رفض إثيوبيا التوقيع على أي اتفاقية والملء الثاني للسد وضعها في موقف حرج أمام المجتمع الدولي"، مشيرا إلى أن "نقل المفاوضات إلى الاتحاد الإفريقي أمر جيد"، مؤكدا على "ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف".

القاهرة ناصر حاتم

المصدر: RT