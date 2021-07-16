مصر.. وزير ري أسبق يكشف عن نقص كبير في مياه الري بالبلاد

أكد وزير الري المصري الأسبق، محمد نصر علام، أن المياه تمثل الحياة للفلاح المصري، كما تنوّع في زراعة المحاصيل مما يتطلب مياها كثيرة ومتنوعة.

وصرح علام بأن مصر تعاني نقصا بواقع 40% من مياه الري، مشيرا إلى أن وزارة الري تبذل مجهودا كبيرا في توفير المياه بالكميات التي يحتاجها الفلاح حسب احتياج كل محصول.

وأضاف أن هناك مشكلة أمام مصر في توفير الكميات التي يحتاجها الفلاح في الزراعة، إلا أنها توفرها من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي.

وأوضح أن مصر تحتاج سنويا بالنسبة لعدد المواطنين 105 مليارات متر مكعبة من الماء.

وأفاد بأن الخبراء أكدوا أن السد الإثيوبي يحتوي على عدد كبير من الأخطاء الفنية، وأن القاهرة رفضت بشكل نهائي محاولات إثيوبيا بناء السدود عام 2010.

المصدر: وسائل إعلام مصرية