تكليف التحقيق الفرنسي حول ثروة حاكم مصرف لبنان إلى قضاة في نيابة مكافحة الفساد

كلفت التحقيقات المفتوحة في فرنسا حول الثروة التي يملكها في أوروبا حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، إلى قضاة تحقيق في نيابة مكافحة الفساد في باريس مطلع يوليو الجاري.

وأكد مصدر مطلع، أن "النيابة الوطنية المالية فتحت في يوليو تحقيقا قضائيا ضد +اكس+ بتهم تبييض أموال في عصابة منظمة وتآمر جنائي".

وكانت نيابة مكافحة الفساد تجري تحقيقا أوليا منذ نهاية مايو الماضي، بعد شكويين تقدمت بهما جمعيات ضد سلامة وأوساطه، وهو مستهدف أيضا بتحقيقات في سويسرا وشكوى في بريطانيا.

ويتمتع قضاة التحقيق في القسم المالي من محكمة باريس الذين تم تعيينهم في هذا الملف، بصلاحيات تحقيق أوسع خصوصا في مجال التعاون الدولي واحتمال مصادرة ممتلكات تعود لمشتبه بهم.

من جهته، قال المحامي بيار-أوليفييه سور وكيل الدفاع عن سلامة: "نتمنى فتح تحقيق قضائي يسمح لنا بالوصول إلى الملف".

وأضاف: "نحن أول من تقدم بشكوى بسبب بلاغات كاذبة ومحاولة الخداع في الحكم ضد المكتب الفرنسي الذي نشر التقرير الأول للتحقيقات".

والمدعيان على حاكم مصرف لبنان، هما منظمة "شيربا" التي تنشط في مكافحة الجرائم المالية الكبرى و"جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان"، التي أنشأها مودعون خسروا أموالهم في الأزمة التي تشهدها البلاد منذ 2019.

المصدر: "أ ف ب"