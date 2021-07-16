مطالبات حقوقية بالإفراج عن معتقلين أردنيين في الإمارات

أطلق مركز "مناصرة معتقلي الإمارات" حملة تطالب السلطات الإماراتية بالإفراج عن أربعة أردنيين قبيل حلول عيد الأضحى.

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والمعتقلون الأردنيون الأربعة في الإمارات هم ماهر أبو الشوارب، بهاء مطر، والشقيقين ياسر وعبد الله أبو بكر.

ودعا المركز السلطات الأردنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تقود للإفراج عن المعتقلين الأربعة المحكومين بالسجن عشر سنوات وذلك بعد إتمامهم نصف المدة.

وبث المركز فيديو لرقية مطر والدة المعتقل بهاء عادل مطر الذي يقضي عقوبة السجن 10 سنوات في سجن الوثبة ناشدت فيه الملك عبد الله وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بالإفراج عن ابنها.

وتابعت أن ابنها الذي أصيب العام الماضي بفيروس كورونا لديه عدة أمراض أخرى في الجهاز التنفسي.

وكانت سلطات أبو ظبي اعتقلت الشقيقين ياسر وعبد الله أبو بكر في 2015 بتهمة مشاركة مقطع فيديو لتنظيم "داعش" عبر برنامج الواتساب لكن والدتهما منال محيلان تقول إنهما شاركا المقطع بينهما وبين صديقيهما بهاء عادل مطر وماهر عطية أبو الشوارب "بقصد الإخبار لا الترويج" فكان مصير الأربعة السجن لمدة 10 سنوات بالإضافة إلى غرامة على كل واحد منهم بقيمة مليون درهم إماراتي.

وفي تصريح سابق قالت والدة المعتقلين ياسر وعبد الله أبو بكر، إن سلطات سجن الوثبة الإماراتي حرمت ابنيها من الحديث مع عائلتهما التي تقطن في الأردن لافتة إلى أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتمد قرارا بأرقام 28 و29 و30/2018 يطالب السلطات الإماراتية بالإفراج عن ولديهما وصديقيهما.

المصدر: "خبرني"