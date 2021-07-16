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مصر.. السيسي يصدر تفويضا ببعض صلاحياته لرئيس الوزراء

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مصر.. السيسي يصدر تفويضا ببعض صلاحياته لرئيس الوزراء
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أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتفويض رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بصفته، في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية.

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ويضم التفويض الجديد من الرئيس الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية في التأشيرات المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة، وكذلك التأشيرات الخاصة الواردة في موازنة بعض الجهات.

وكان الرئيس المصري، قد أصدر قرارا جمهوريا خلال عام 2018، بتفويض رئيس الوزراء، بصفته، في بعض الاختصاصات.

المصدر: الوطن

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