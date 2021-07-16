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العراق.. وثيقة تفضح مخططا إرهابيا لتهريب متزعّمي داعش" من سجن في بغداد

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العراق.. وثيقة تفضح مخططا إرهابيا لتهريب متزعّمي داعش
Reuters
بغداد
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كشفت وثيقة صادرة عن المقر المسيطر على سجن الكرخ المركزي في العراق، عن نية تنظيم "داعش" الإرهابي شن "غزو مسلح" على السجن المذكور لتحرير قيادات للتنظيم يقبعون هناك.

وحسب الوثيقة التي نشرها موقع "السومرية نيوز" العراقي يوم الجمعة: "تكون آلية الهجوم بواسطة عربات مفخخة قادمة من قضاء أبو غريب، ووجود انتحاريين يرافقون العملية".

وأشارت الوثيقة إلى أن تحرير كبار القادة سيتم عن طريق عدد من الأشخاص بدائرة الإصلاح العراقية من المتعاونين مع التنظيم.

العراق.. وثيقة تفضح مخططا إرهابيا لتهريب متزعّمي داعش

المصدر: "السومرية نيوز"

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