بوريل يأسف لفشل محاولات تشكيل الحكومة في لبنان

عبر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن أسفه لفشل تشكيل الحكومة اللبنانية.

وحمل بوريل، في بيان صدر عن مكتبه اليوم بهذا الشأن، القادة السياسيين في لبنان مسؤولية تشكيل الحكومة بشكل عاجل، مشيرا إلى أن "الفراغ الحاصل حاليا منذ أكثر من عام كان سببا في انهيارات اقتصادية ومالية في البلاد".

وأضاف البيان: "تبدو المسؤولية والوحدة ضروريتان حاليا ويتعين على كل القوى السياسية الانخراط بالعمل لتشكيل الحكومة".

وطالب المسؤول الأوروبي، بـ"ضرورة أن تبدأ المشاورات البرلمانية لتشكيل حكومة في لبنان بشكل عاجل"، مؤكدا أن "البلاد بحاجة إلى حكومة كاملة الصلاحية تقوم بتنفيذ الإصلاحات وإقرار أسس الحوكمة والتحضير للانتخابات القادمة المقررة عام 2022"، حسب تعبيره.

وذكر بوريل اللبنانيين بأن "توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي يعد عاملا أساسيا لإنقاذ لبنان من الانهيار".

من جهتهم، أكد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أنهم بصدد إعداد إطار قانوني من أجل فرض عقوبات وإجراءات تقييدية على من يعرقل تشكيل الحكومة في لبنان، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه نهاية الشهر الحالي.

المصدر: "آكي الإيطالية"