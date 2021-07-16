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الملك الأردني يبحث مع مسؤولين عسكريين أمريكيين جهود مكافحة الإرهاب

أخبار العالم العربي

الملك الأردني يبحث مع مسؤولين عسكريين أمريكيين جهود مكافحة الإرهاب
Reuters
الملك الأردني عبدالله الثاني
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التقى الملك الأردني عبدالله الثاني بقائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، والجنرال ريتشارد كلارك، قائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية.

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وبحث الجانبان في اجتماع أمس الخميس، سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، خاصة في المجالين العسكري والأمني.

وتطرق الاجتماع إلى المستجدات في المنطقة، والجهود المبذولة إقليميا ودوليا في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.

المصدر: عمون 

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