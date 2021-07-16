الملك الأردني يبحث مع مسؤولين عسكريين أمريكيين جهود مكافحة الإرهاب

التقى الملك الأردني عبدالله الثاني بقائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، والجنرال ريتشارد كلارك، قائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية.

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وبحث الجانبان في اجتماع أمس الخميس، سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، خاصة في المجالين العسكري والأمني.

جلالة الملك عبدالله الثاني يجتمع بقائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي، وقائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية الفريق أول ريتشارد كلارك #الأردن#الولايات_المتحدة — RHC (@RHCJO) July 16, 2021

وتطرق الاجتماع إلى المستجدات في المنطقة، والجهود المبذولة إقليميا ودوليا في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.

المصدر: عمون