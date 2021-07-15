السيسي يوقع وثيقة المشروع القومي لتطوير الريف المصري (صورة)

وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء يوم الخميس على وثيقة المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وجاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري.

ودشن السيسي الجمهورية الجديدة لمصر بالتزامن مع إطلاق أكبر مشروع في العالم لتطوير القرية المصرية "حياة كريمة" حيث حدد ملامح الجمهورية الجديدة في دولة مدنية حديثة تمتلك القدرات الشاملة التي تبني بها الدولة في مختلف المجالات.

ومبادرة "حياة كريمة" أطلقها الرئيس المصري في 2 يناير 2019، لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية على مستوى البلاد، والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

وتسعى "حياة كريمة" لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر وخارجها في ملف التنمية المستدامة.

كما تهدف للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، وذلك من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجا في القري والمراكز المستهدفة البالغ عددها 4658 قرية باستثمارات تقدر بـ700 مليار جنيه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية