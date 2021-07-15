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بيروت.. إصابة 7 أشخاص في تظاهرات بالكولا

أخبار العالم العربي

بيروت.. إصابة 7 أشخاص في تظاهرات بالكولا
Reuters
لبنان.. إصابة 7 أضخاص في التظاهرات بالكولا
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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أن عناصرها نقلت 7 جرحى إلى مستشفى المقاصد أصيبوا في تظاهرات في محلة الكولا ببيروت.

واندلعت اليوم مواجهات بين المحتجين وعناصر الجيش اللبناني في محيط المدينة الرياضية بوسط العاصمة بيروت.

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واستخدم الجيش قنابل الغاز والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين.

وجاءت هذه الأحداث عقب إعلان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري اعتذاره عن تشكيلها.

وفي وقت سابق الخميس اعتذر الحريري للرئيس اللبناني ميشال عون عن تشكيل الحكومة مما قلص الآمال في إنقاذ البلاد من الانهيار المالي.

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وقال الحريري عقب لقاء مع عون استمر مدة 20 دقيقة في القصر الجمهوري في بعبدا: "أجريت مشاورات مع الرئيس عون حول التشكيلة الحكومية، والواضح أننا لن نتفق مع رئيس الجمهورية وقدمت اعتذاري عن تأليف الحكومة".

وأضاف: "قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة والله يعين البلد".

ولفت الحريري إلى أن الرئيس عون طالب ببعض التعديلات التي اعتبرها جوهرية ولم يتم التفاهم عليها.

وقدم الحريري أمس الأربعاء تشكيلة حكومية من 24 وزيرا من أصحاب الاختصاص، وفقا للمبادرة الفرنسية ومباردة رئيس البرلمان نبيه بري.

ورد عون بأن التشكيلة تضم أسماء جديدة وتوزيعا جديدا للحقائب والطوائف، بشكل مختلف عما تم الاتفاق عليه سابقا.

المصدر: وكالات

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