فلسطين.. وفاة الأمين العام للحزب الشيوعي محمد نفاع (صورة)

توفي الأمين العام السابق للحزب الشيوعي، محمد نفاع اليوم الخميس بعد يومين من نقله لمستشفى الجليل الغربي في نهريا إثر معاناته من قصور في عمل القلب والرئتين.

ونعت جريدة "الاتحاد" رئيس تحريرها نفاع عن عمر ناهز 82 عاما وقالت:"نعزي أنفسنا ونعزي العائلة ورفاق ورفيقات حزبه بهذا المصاب الجلل، علنا ننجح بمتابعة الطريق التي عبدتها برفقة رفاقك ورفيقاتك ونصونها برمش العيش".

وكان نفاع مناهضا للخدمة العسكرية للدروز في الجيش الإسرائيلي.

يذكر أن محمد نفاع ولد يوم 14 مايو 1939، وكان أديبا وسياسيا وعضو كنيست سابق عن الحزب الشيوعي والجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة من مواليد قرية بيت جن في منطقة الجليل الأعلى.

المصدر: "عرب48"