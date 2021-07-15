العراق.. مقتدى الصدر يعلن مقاطعة الانتخابات المقبلة

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، مقاطعة الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر المقبل.

وقال الصدر في خطاب تلفزيوني إن "ما يحدث في العراق، هو مخطط لإذلال الشعب العراقي"، مضيفا: "أسحب يدي من المشاركين في الحكومة الحالية والمقبلة".

وتابع الصدر قائلا: "حفاظا على ما تبقى من الوطن وإنقاذا للوطن الذي أحرقه الفاسدون ومازالوا يحرقونه، أعلمكم بأنني لن أشترك بهذه الانتخابات، فالوطن أهم من كل ذلك".

وأشار الصدر الذي يتمتع بجماهيرية كبيرة، إلى "سحب يده من كل المنتمين لهذه الحكومة الحالية واللاحقة.. أسحب يدي منهم، وإن كان يدعون الانتماء لنا آل الصدر فالجميع إما قاصر أو مقصر او يتبجح بالفساد والكل تحت طائلة الحساب".

المصدر: RT