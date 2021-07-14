تحذير للمصريين قبل أيام من عيد الأضحى

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر المواطنين من ارتفاع شديد في درجات الحرارة في البلاد خلال أول أيام عيد الأضحى.

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وأكد مصدر مسؤول بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تبدأ بالارتفاع مرة أخرى خلال نهاية الأسبوع الجاري لتصل إلى 41 في القاهرة والجيزة وإلى 45 في محافظات الصعيد، مضيفا أن يشهد الطقس ارتفاع الحرارة يوم وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف المصدر، أن يسود طقس شديد الحرارة رطب خلال فترات النهار على كل الأنحاء، حار في فترات الليل.

وأكد مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية في مصر محمود شاهين: "إن هذه طبيعة فصل الصيف الذي دائما ما يشهد ارتفاعات في درجات الحرارة ونسب الرطوبة وزيادة معدلات أشعة الشمس على مدار اليوم"، موضحًا: "سنشهد ارتفاعات أخرى في درجات الحرارة من يوم الجمعة وحتى يوم الأحد المقبلين، حيث ستصل درجة الحرارة في القاهرة إلى 39 و40 درجة مئوية في الظل، و42 درجة مئوية مع ارتفاع نسبة الرطوبة".

ونصح مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، طلاب الثانوية العامة بالإكثار من شرب المياه أثناء التواجد خارج المنزل وعدم التعرض لأشعة الشمس فترة طويلة، وتجنب الأماكن رديئة التهوية أو المغلقة.

كما نصح سائقي السيارات على الطرق السريعة، بتجنب السفر على الطرق الزراعية أو المسطحات المائية قبل الساعة السابعة صباحا بسبب تكون الشبورة المائية، حتى تكون الأجواء ألطف.

المصدر: الوطن