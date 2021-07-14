الإمارات تفتتح سفارتها في إسرائيل

فتحت الإمارات العربية المتحدة سفارة لها في إسرائيل، اليوم الأربعاء، في احتفال رسمي، بحضور الرئيس الإسرائيلي مراسم الافتتاح .

وتقع السفارة الأماراتية الجديدة في مبنى بورصة تل ابيب، وجاء افتتاحها بعد افتتاح سفارة إسرائيل في الإمارات الشهر الماضي.

ونشر موقع إسرائيل بالعربية على تويتر، مقاطع فيديو من مراسم الافتتاح.

لحظة تاريخية. عزف النشيد الإماراتي الوطني في قلب تل أبيب خلال حفل تدشين سفارة #الإمارات لدى #إسرائيل 🇮🇱🇦🇪 pic.twitter.com/tLkj0wBCJW — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 14, 2021

حفل تدشين سفارة #الإمارات لدى #إسرائيل صباح اليوم. لحظة تاريخية اخرى في قطار السلام 🇮🇱🇦🇪 pic.twitter.com/lfdSsghqy5 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 14, 2021

المصدر: تويتر، رويترز