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الإمارات تفتتح سفارتها في إسرائيل

أخبار العالم العربي

الإمارات تفتتح سفارتها في إسرائيل
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فتحت الإمارات العربية المتحدة سفارة لها في إسرائيل، اليوم الأربعاء، في احتفال رسمي، بحضور الرئيس الإسرائيلي مراسم الافتتاح .

وتقع السفارة الأماراتية الجديدة في مبنى بورصة تل ابيب، وجاء افتتاحها بعد افتتاح سفارة إسرائيل في الإمارات الشهر الماضي.

ونشر موقع إسرائيل بالعربية على تويتر، مقاطع فيديو من مراسم الافتتاح.

المصدر: تويتر، رويترز

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