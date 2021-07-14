الحكومة اليمنية توافق على دخول سفن وقود إلى ميناء الحديدة لدواع إنسانية

أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الأربعاء، أنها سمحت بدخول سفن تحمل مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة الذي تديره جماعة "أنصار الله" الحوثية غرب اليمن.

وقال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك في تغريدة: "على الرغم من خرق الحوثيين المستمر لاتفاق ستوكهولم وعدوانهم المستمر في مأرب، سمحت الحكومة اليمنية مجددا لعدد من سفن المشتقات النفطية بالدخول إلى الحديدة، استجابة لاحتياجات الصناعات التي تحركها المساعدات الإنسانية".

ويتهم الحوثيون التحالف العربي باحتجاز 4 سفن نفطية على الرغم من استكمالها إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة في جيبوتي (أنفيم) وحصولها على التصاريح الأممية.

وتشترط الحكومة اليمنية دفع الحوثيين الرسوم المفروضة على حمولات سفن المشتقات النفطية مقابل السماح بدخولها إلى ميناء الحديدة، وتخصيص تلك الأموال لصالح دفع رواتب الموظفين الحكوميين بناء على اتفاق السويد الذي توصلت إليه الحكومة والجماعة خلال جولة مفاوضات السلام في ستوكهولم أواخر العام 2018.

المصدر: وكالات