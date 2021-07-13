وزير خارجية النمسا يحذر من اللعب بالنار في قضية سد النهضة

حذر وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالينبرغ، من اللعب بالنار في ما يخص قضية سد النهضة ومياه نهر النيل، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي "منزعج من تصرفات إثيوبيا".

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وقال شالينبرغ، في حديث لقناة صدى البلد، إنه تحدث مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، حول هذه القضية، مشيرا إلى أن "الأمر معقد ولا يجوز أن يلعب أحد بالنار".

وشدد على أن "مسألة المياه هي مسألة وجودية والخلافات قد تقود إلى ما لا يحمد عقباه، ونهر النيل ليس ملكة لدولة بعينها، ولا يمكن لدولة أن تتحكم في تدفق نهر النيل".

وأوضح أن "هناك قواعد وقوانين دولية تحكم هذه الأمور، ولا يمكن لدولة أن تتحكم بمفردها في مجريات الأمور.

وتابع شالينبرغ، حسب "صدى البلد"، أن "الاتحاد الأوروبي منزعج بشدة لما تقوم به إثيوبيا من التصرفات الأحادية" في أزمة سد النهضة.

المصدر: "صدى البلد"