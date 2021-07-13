مستشار السيسي لشؤون الصحة: إصابات كورونا تنخفض لكن يجب "الاستعداد لأي معركة"

قال محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لشؤون الصحة، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد انخفضت بشكل واضح في مصر.

وأشار في لقاء مع قناة "الحدث اليوم" إلى أن هذا الانخفاض تؤكده البيانات الرسمية التي تتحدث عن تراجع مستمر في عدد الإصابات.

في المقابل، أوضح تاج الدين أن "هناك بلدانا كثيرة دخلت في موجة رابعة من الجائحة، وبعض البلدان تتحدث عن موجة خامسة، فيجب أن نستمر بكل قوتنا في الاحتراز والاحتياط وتطبيق كل المعايير والاستعداد لأي معركة قادمة مع هذا المرض".

وأضاف "نعمل على صيانة الأجهزة الطبية، والتأكد من توفر الأدوية والمستلزمات الطبية وأجهزة التنفس الصناعي، وصيانة شبكات الأكسجين الطبي".

ولفت المستشار إلى أن مستشفيات كانت مخصصة لعلاج كورونا "أصبحت بفضل الله خالية من مرضى الوباء"، موضحا أن "موجات المرض ترتفع ثم تستقر ثم تنكسر، ونحن الآن في الانكسار".

المصدر: وسائل إعلام مصرية