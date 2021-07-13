مصر: تشغيل سد النهضة دون اتفاق يؤثر على مبردات محطات توليد الطاقة وحجم إنتاجها من الكهرباء

قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، إن عدم التوصل لاتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة قد يؤدي لتراجع كميات المياه المستخدمة في تبريد المحطات الكهربائية.

وخلال مؤتمر نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي، تحت عنوان "قطاع الكهرباء في مصر.. من العجز إلى الفائض"، أوضح شاكر أن هذا الأمر سيؤدي إلى انخفاض كفاءتها في توليد الكهرباء، كما أن انخفاض مستوى المياه في بعض الأماكن التي يتم استخدامها لتبريد مولدات الطاقة سيؤثر عليها.

وأضاف: "نحن مع الإخوة الإثيوبيين في التنمية، ولكن بشرط ألا تؤدي طريقة تشغيل بناء السد إلى انخفاض المياه لدينا؛ لأن حدوث أي انخفاض في منسوب المياه نتيجة عملية الملء أو حدوث جفاف سيؤدي لتراجع حصة مصر من المياه، وبالتالي تقل كميات المياه التي تستخدم في تبريد محطات الكهرباء ومن ثم انخفاض كميات الطاقة التي تنتجها".

وأكد أن مصر اعتمدت مؤخرا على إنشاء محطات بديلة تعتمد على التبريد بالهواء، موضحا أن مصر تنبهت إلى أزمة سد النهضة ومدى تأثيرها على تبريد محطات الكهرباء.

المصدر: RT