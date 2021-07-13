هنية يهنئ إبراهيم رئيسي إثر انتخابه رئيسا لإيران

هنأ إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إبراهيم رئيسي إثر انتخابه رئيسا لإيران.

وجاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين هنية ورئيسي اليوم الثلاثاء، وفق ما نقله بيان لحركة "حماس".

وأشار البيان إلى أن هنية "أكد متانة العلاقة بين الحركة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال إن علاقاتنا قوية وراسخة وثابتة".

وأضاف البيان أن هنية "استعرض نتائج معركة سيف القدس والانتصار الذي حققته المقاومة والشعب الفلسطيني"، فيما أعرب الرئيس الإيراني المنتخب عن "شكره وتقديره للاتصال والتهنئة"، مؤكدا أن "علاقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالمقاومة والشعب والقضية الفلسطينية علاقة استراتيجية ثابتة".

كما دان رئيسي مواصلة الحصار على غزة، مشددا على أن "هذا الحصار يتعارض وقواعد القانون الدولي، ولا بد له أن ينتهي".

المصدر: RT