 
مباشر
عاجل
الخارجية الأمريكية: نخوض محادثات غير مباشرة لكن نشطة مع إيران حول تبادل السجناء

روسيا تقدم التعازي للعراق في ضحايا حريق المستشفى في ذي قار

أخبار العالم العربي

روسيا تقدم التعازي للعراق في ضحايا حريق المستشفى في ذي قار
Reuters KHALID AL-MOUSILY
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qtkr

قدمت وزارة الخارجية الروسية التعازي للعراق بضحايا الحريق في مستشفى للمصابين بفيروس كورونا في محافظة ذي قار.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "نعبر عن تعازينا العميقة لقيادة وشعب العراق الصديق. ونقدم كلمات الدعم والمواساة الحقيقية لذوي الضحايا، ونتمنى الشفاء السريع للمصابين".

إقرأ المزيد
وكالة الأنباء العراقية: ارتفاع عدد ضحايا مستشفى الإمام الحسين في ذي قار إلى 92 قتيلا
وكالة الأنباء العراقية: ارتفاع عدد ضحايا مستشفى الإمام الحسين في ذي قار إلى 92 قتيلا

يذكر أن الحريق في مستشفى الحسين في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار العراقية يوم الاثنين 12 يوليو أسفر عن مصرع عشرات الأشخاص.

وعقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اجتماعا طارئا مع عدد من الوزراء والمسؤولين على خلفية الحريق، وأصدر عددا من القرارات، منها البدء بتحقيق حكومي في أسباب الحادث وإعلان الحداد الرسمي على أرواح الضحايا.

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا