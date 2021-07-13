وزير الصحة الجزائري يزور تونس تزامنا مع اشتداد الجائحة

توجه وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الثلاثاء، إلى تونس برفقة وفد هام يضم أعضاء من "اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي وباء كورونا".

وجاء في بيان لوزارة الصحة الجزائرية أنه "بأمر من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وبالتنسيق مع الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، يتوجه اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021 على الساعة الثالثة مساء بتوقيت غرينتش، البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد، وزير الصحة إلى الجمهورية التونسية الشقيقة. يرافقه في هذه المهمة، أعضاء من اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا".

وتابع البيان أن الدولة الجزائرية "خصصت لهذه العملية طائرتين تحتويان على هبة تضامنية، ما يقارب الـ20 طنا من معدات طبية وأدوية و مستلزمات الوقاية، و250 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19، مساهمة من الدولة الجزائرية في تعزيز و تقديم الدعم للجمهورية التونسية الشقيقة في مكافحة جائحة كوفيد-19".

المصدر: RT