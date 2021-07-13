وزير الصحة الليبي يبحث مع السفير المصري تسهيل آلية دخول المرضى للأراضي المصرية

عقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية علي الزناتي لقاء مع السفير المصري لدى طرابلس محمد ثروت، ليبحث معه قضايا عدة، من أهمها تسهيل آلية دخول المرضى الليبيين إلى مصر للعلاج.

كما بحث الجانبان تفعيل مذكرات واتفاقيات التفاهم الصحي بين الجانبين واستجلاب العناصر الطبية والطبية المساعدة، والتعاون في مجال الرعاية الصحية الأولية.

وناقش الطرفان أيضا إمكانية تدريب العناصر الوطنية وخاصة في مجال التفتيش الدوائي، واليقظة الدوائية، والتصنيع الدوائي والصيدلي الاقتصادي، والصيدلة السريرية، إلى جانب تسليم إدارة بعض المستشفيات إلى شركات مصرية متخصصة في إدارة وتشغيل المستشفيات.

ومن جانبه رحب السفير المصري بتفعيل الاتفاقيات بين البلدين، وأكد على استعدادهم التام للتعاون مع السلطات الليبية في كافة المجالات.

ناصر حاتم

المصدر: RT