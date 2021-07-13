الجزائر تسجل ارتفاعا في وفيات كورونا والإصابات اليومية تتجاوز الـ900

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 923 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 146942 والوفيات إلى 3867.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى زيادة في الوفيات والإصابات، مقارنة مع أمس الاثنين الذي سجلت فيه 878 إصابة و15 وفاة بالفيروس.

وحسب بيان وزارة الصحة، فقد تماثل 584 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة، بينما يوجد 36 مريضا في وحدات العناية المركزة.

المصدر: RT