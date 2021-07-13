جماعة أنصار الله تعلن تفاصيل عملية عسكرية واسعة في البيضاء وسط اليمن

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) تنفيذ عملية "النصر المبين" واستعادة كافة المناطق التي كانت قوات الرئيس اليمني هادي المدعومة من التحالف قد سيطرت عليها في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة التابعة للجماعة، العميد يحيى سريع، في بيان أن "القوات المسلحة ردت على الاعتداء الغاشم الذي قامتْ به عناصر الارتزاق والاجرامِ، من عناصر داعش والقاعدة، وبإسناد دول العدوان، بتنفيذ عملية النصر المبين التي استمرت اثنين وسبعين ساعة فقط".

وأضاف العميد سريع أن القوات المسلحة تمكنت خلال العملية من "استعادة كاملَ المناطقِ وتحرير مناطق واسعة في مديريتي الزاهر والصومعة بمحافظة البيضاء، إضافة إلى اغتنام كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد، ومصرع وإصابة المئات من العصاباتِ التكفيرية، ما يسمى بالقاعدة وداعش".

وثمنت القوات المسلحة الدور الكبير لأبناء محافظة البيضاء وقبائلها. مؤكدة "استمرار العمليات العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار وتحرير كافة الأراضي".

ولفت العميد سريع إلى انه سيتم نشر تفاصيل العملية وبث مشاهدها خلال الأيام المقبلة.

المصدر: المسيرة