الخارجية الإثيوبية: نسعى لانهاء مفاوضات سد النهضة بنتائج مقبولة وندعو مصر والسودان للتفاوض بحسن نية

قالت الخارجية الإثيوبية إن البلاد تسعى لإنهاء مفاوضات سد النهضة بنتائج مقبولة بشكل متبادل وتدعو مصر والسودان للتفاوض بحسن نية لتحقيق هذه العملية.

وجاء في بيان الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، بشان استئناف المفاوضات الثلاثية بقيادة الاتحاد الافريقي، "المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي الكبيربين إثيوبيا ومصر والسودان جارية".

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وتابعت الخارجية في بيانها،"لكن من المؤسف أن نشهد أن تقدم المفاوضات قد تم جرها وتسيسها. وقد أوضحت اثيوبيا موقفها مرارا وتكرارا أن هذا غير منتج وأن طرح الموضوع على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كان وغير مفيد وبعيدا عن ولاية المجلس".

ولفت بيان الخارجية إلى أن العملية التي يقودها الاتحاد الافريقي هي وسيلة مهمة لمعالجة مخاوف كل طرف، وقد تمكنوا من التوصل إلى فهم بشان عدد كبير من القضايا من خلال هذا الاعداد.

وأكد البيان على التزام إثيوبيا بتحقيق العملية الثلاثية بقيادة الاتحاد الافريقي بهدف الوصول الى نتيجة مقبولة بشكل متبادل.

كما أكد البيان استعداد البلاد للعمل على النهج المرحلي الذي اقترحه رئيس الاتحاد الافريقي، ومن ثم تشجع مصر والسودان على التفاوض بحسن نية لتحقيق هذه العملية.

المصدر: الخارجية الإثيوبية