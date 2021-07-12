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المغرب يسجل 657 إصابة و15 وفاة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

المغرب يسجل 657 إصابة و15 وفاة جديدة بكورونا
AFP FADEL SENNA
تدابير احترازية ضد كورونا في المغرب
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أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الاثنين تسجيل 657 إصابة ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 1057 أمس، ليصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 543119.

وأشارت البيانات أيضا إلى تسجيل 15 وفاة جديدة ارتفاعا من 9 حالات أمس، ليصل إجمالي الوفيات بكورونا إلى 9348.

وحصل أكثر من 10 ملايين شخص على الجرعة الأولى من اللقاح الواقي من "كوفيد-19" في المغرب، في حين حصل أكثر من تسعة ملايين على الجرعتين.

كما أعلن المغرب عن توسيع دائرة الفئة العمرية المستهدفة في التطعيم إلى مادون 30 عاما.

المصدر: "رويترز"

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