المغرب يسجل 657 إصابة و15 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الاثنين تسجيل 657 إصابة ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 1057 أمس، ليصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 543119.

وأشارت البيانات أيضا إلى تسجيل 15 وفاة جديدة ارتفاعا من 9 حالات أمس، ليصل إجمالي الوفيات بكورونا إلى 9348.

وحصل أكثر من 10 ملايين شخص على الجرعة الأولى من اللقاح الواقي من "كوفيد-19" في المغرب، في حين حصل أكثر من تسعة ملايين على الجرعتين.

كما أعلن المغرب عن توسيع دائرة الفئة العمرية المستهدفة في التطعيم إلى مادون 30 عاما.

المصدر: "رويترز"