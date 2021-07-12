المغرب يسجل 657 إصابة و15 وفاة جديدة بكورونا
AFP FADEL SENNA
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أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الاثنين تسجيل 657 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 1057 أمس، ليصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 543119.
وأشارت البيانات أيضا إلى تسجيل 15 وفاة جديدة ارتفاعا من 9 حالات أمس، ليصل إجمالي الوفيات بكورونا إلى 9348.
وحصل أكثر من 10 ملايين شخص على الجرعة الأولى من اللقاح الواقي من "كوفيد-19" في المغرب، في حين حصل أكثر من تسعة ملايين على الجرعتين.
كما أعلن المغرب عن توسيع دائرة الفئة العمرية المستهدفة في التطعيم إلى مادون 30 عاما.
المصدر: "رويترز"