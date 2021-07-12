الجزائر.. حريق ضخم بمحطة توليد كهرباء في مدينة عين الدفلى (فيديو)
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أفادت وسائل إعلام جزائرية باندلاع حريق ضخم مساء الاثنين في إحدى محطات توليد الطاقة الكهربائية بمدينة عين الدفلى الواقعة غرب العاصمة.
وأشارت قناة النهار إلى أن التيار الكهربائي انقطع عن أحياء سكنية في بلدة خميس مليانة، بعد "انفجار محطة توليد الكهرباء" بحي سوفاي، فيما لم ترد أي تقارير عن وقوع ضحايا بسبب الحريق.
إلى ذلك، تداول مغردون مقطع فيديو يظهر حريقا ضخما وسط المحطة.
#الآن محطة توليد الكهرباء خميس مليانة#عين_الدفلىpic.twitter.com/zizMgZNMhW— السلطة للشعب☆Power To The People (@7PVRaupeuple8) July 12, 2021
المصدر: قناة "النهار" الجزائرية