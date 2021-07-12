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الجزائر.. حريق ضخم بمحطة توليد كهرباء في مدينة عين الدفلى (فيديو)

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الجزائر.. حريق ضخم بمحطة توليد كهرباء في مدينة عين الدفلى (فيديو)
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حريق بمحطة توليد كهرباء في مدينة عين الدفلى الجزائرية
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أفادت وسائل إعلام جزائرية باندلاع حريق ضخم مساء الاثنين في إحدى محطات توليد الطاقة الكهربائية بمدينة عين الدفلى الواقعة غرب العاصمة.

وأشارت قناة النهار إلى أن التيار الكهربائي انقطع عن أحياء سكنية في بلدة خميس مليانة، بعد "انفجار محطة توليد الكهرباء" بحي سوفاي، فيما لم ترد أي تقارير عن وقوع ضحايا بسبب الحريق.

إلى ذلك، تداول مغردون مقطع فيديو يظهر حريقا ضخما وسط المحطة.

المصدر: قناة "النهار" الجزائرية

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