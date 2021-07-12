السيسي يوجه رسالة إلى أوروبا حول سد النهضة دون الكشف عن سرها

سلم وزير الخارجية المصري سامح شكري، رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

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وتناولت الرسالة العلاقات الثنائية والموضوعات الإقليمية وفي مقدمتها قضية سد النهضة والأوضاع في ليبيا وعملية السلام.

بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عددا من القضايا، من بينها سد النهضة.

وقال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، إن شكري بحث خلال اللقاء مسألة سد النهضة، حيث عرض الوزير نتائج جلسة مجلس الأمن الأخيرة.

وأكد وزير الخارجية المصري "تقدير مصر" للبيان الذي أصدره الاتحاد الأوروبي مؤخرا والذي انتقد إعلان إثيوبيا ببدء الملء الثاني للسد دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب؛ مع تأكيد مطالبته بأهمية وضع خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق عادل وملزم في إطار زمني محدد.

المصدر: "اليوم السابع"