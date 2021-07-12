مصر.. برلماني يرد على رسالة رئيس وزراء إثيوبيا ومطالب بتدخل الجيش المصري لحسم أزمة سد النهضة

قال عضو مجلس النواب المصري، النائب ضياء الدين داوود، إنه يحذر "من التلاعب بمصائر الشعوب"، وجاء ذلك في تعليقه على أزمة سد النهضة.

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وأوضح أن: "استخدام إثيوبيا من قبل الكيان الصهيوني وقاعدة عملائه بالمنطقة للضغط على مصر للرضوخ أمام آمال صهيونية بتمديد مجرى النهر لتحقيق الهدف الأسمى للصهيانة منذ إعلان اغتصابهم للأرض العربية في فلسطين بتحقيق إسرائيل الكبرى من النيل للفرات لمحض وهم لن يتحقق، وأن معاداة حقائق التاريخ والجغرافيا لن تغير منهما شيئا، وإنما ستكون صخرة تتحطم عليها أطماع الطامحين".

وتابع النائب: "جاءت رسالة رئيس وزراء إثيوبيا الأخيرة لتقطع الشك باليقين عندما تحدث بأنه (يمكن أن يكون السد مصدرا للتعاون بين دولنا الثلاثة)، لذا فإن الشعب المصرى ينتظر من قيادته وجيشه حسم تلك الأطماع بما يحفظ لمصر هيبتها وكرامتها وكبرياءها وبقاءها". وقال: "سنظل دائما كما عاهدنا الله والشعب رصاصة بيد قواته المسلحة يطلقها بصدر كل من تسول له نفسه تهديد أمن وبقاء مصر وطنا وشعبا".

المصدر: المصري اليوم